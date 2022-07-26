Ексворотар збірної України з хокею взяв до рук гітару та зворушливо виконав «Соколят» Хурсенка (відео)

Дворазовий чемпіон України з хокею, колишній воротар збірної країни Сергій Люльчук, який завершив кар'єру у 27 років, продемонстрував ще один свій талант. Голкіпер, який виховувався у школі столичного «Сокола», взяв до рук гітару та зворушливо виконав пісню «Соколята» В'ячеслава Хурсенка. Відео розмістив у Twitter ХК «Сокіл».

Нагадаємо, що за роки кар'єри 28-річний Сергій Люльчук виступав за АТЕК, «Білий Барс», «Кременчук» та «Донбас», а також пограв у Америці, Швеції та Росії. Закінчивши активні виступи, голкіпер започаткував свою школу воротарів, а ще увійшов до тренерського штабу збірної України.

До речі, за часів виступів у складі «Білого Барса» Люльчук виходив на лід у патріотичному шоломі з індивідуальним дизайном.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний український хокеїст Василь Бобровников став водієм «швидкої» та допомагає рятувати життя людей.

Фото ХК «Білий Барс»

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