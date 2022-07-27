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Україна

Рада затвердила кандидатуру нового генпрокурора

13:40 27 липня 2022
Костін

У середу, 27 липня, народні депутати проголосували за призначення Андрія Костіна генпрокурором України. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

«Рада підтримала призначення Андрія Костіна генпрокурором України», — написав нардеп.

Призначення Костіна підтримали 299 депутатів.

Народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко уточнив, що за Костіна, окрім «слуг народу», з партії «Голос» кандидатуру підтримали Желєзняк, Цабаль та Умеров, від «Батьківщини» — Наливайченко та Ніколаєнко.

«Зеленський прийшов на призначення генпрокурором до Ради. Був хвилину. Ось така повага і така демократія. Наголошую ще раз, що призначати генпрокурора від „Слуги народу“ — погана ідея. Особливо зараз. Нам потрібна Феміда з заплющеними очима, а не з партквитком у кишені», — пише Гончаренко.

Костіну 49 років. Він народився в Одесі. Закінчив Одеський державний університет ім. Мечникова за спеціальністю «Правознавство».

Працював у різних адвокатських компаніях. Був директором адвокатської компанії «Право» в Одесі.

Костін пройшов у Раду від «Слуги народу». Він очолював парламентський комітет з питань правової політики, представляв Україну у Тристоронній контактній групі по Донбасу.

Після вторгнення рф був учасником української делегації на переговорах з росією у Стамбулі.

Брав участь у конкурсі на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але вибув через невідповідність критеріям доброчесності.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада звільнила з посади генерального прокурора Ірину Венедиктову, яка обіймала цю посаду з 2020 року.

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