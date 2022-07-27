Грози остудять спеку: синоптики розповіли, якою буде погода на початку серпня

Літо періодично «тішить» українців спекою. Наприклад, 26 липня синоптики обіцяли, що у західних регіонах буде спекотно — у Закарпатській області аж до +35 градусів.

Чи варто чекати у серпні такої «африканської» спеки? Із таким запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

«У період з 1 до 5 серпня очікується така погода: 1 серпня атмосферний фронт зумовить у більшості областей нестійку погоду з грозовими дощами, а ось 2−3 серпня місцями невеликі дощі пройдуть на заході та сході. Водночас 4−5 серпня в Україні переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску», — розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Вдень очікується +28+34 градуси, а 1−3 серпня на заході очікується +20+26 градусів".

У четвер, 28 липня, грозові дощі можливі місцями на півночі, у центрі та на півдні країни. Швидкість вітру — близько 8 метрів за секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок +23 градуси, а ось на півдні та сході місцями повітря прогріється до +32 градусів.

Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 29 липня, грози можливі місцями на сході та півдні, швидкість вітру — близько 8 метрів за секунду. Вдень на півночі стовпчики термометрів опустяться до позначок +24 градуси, а на півдні місцями повітря прогріється до +32 градусів.

У суботу, 30 липня, грози можливі на заході та місцями на півночі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на півночі та заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок +25 градусів, а на півдні буде спекотно — до +34 градусів.

Фото Укргідрометцентру

У неділю, 31 липня, грозові дощі можливі на заході та місцями на півночі, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до +21 градусів, на півдні очікується висока температура — до +36 градусів.

Фото Укргідрометцентру

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що літо здивує багатьох українців своїми «сюрпризами»: погода змінюватиметься досить часто, і іноді ці зміни набудуть радикального характеру. За його словами, початок серпня обіцяє справжню літню погоду: «Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а як би зупиниться на цьому піковому, якого досягло раніше в минулі роки». Володимир Деркач наголошував, що цього року влітку спостерігатимуться різкі зміни погодних умов, а серпень (особливо його перша половина) порадує справжньою літньою погодою. Хоча ближче до осені можна чекати на дощіта прохолоду.

Фото Pixabay

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