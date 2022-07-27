Що Apple не схотів розкривати про iPhone 13

Стали відомі цікаві факти, які не розповіла компанія Apple про новий iPhone 13. Перше, що варто відзначити — це товщина нового iPhone. Всі моделі iPhone 13 мають товщину 7,65 мм проти 7,4 мм у серії iPhone 12. Також помітно й незначне збільшення ваги гаджета, яке зумовлене збільшенням акумулятора, а також нові функції, такі як ProMotion технологія з оновленням до 120Гц.

На жаль, у iPhone 13 такі самі швидкості зарядки, як і у iPhone 12 при зарядці «бездротовим способом» — за допомогою індукції. Оскільки нові моделі мають акумулятор більшої ємності, на практиці для повної зарядки iPhone потрібно більше часу через збільшення батареї. Це може розчарувати покупців, котрі шукають зручне рішення. Швидкість бездротової зарядки також не збільшена в сучасному поколінні айфона, проте це пояснюється тим, що виробник дбає про термін служби батареї.

iPhone 13 — перший iPhone із підтримкою двох eSIM. Таким чином, користувачі, які багато подорожують, можуть взагалі відмовитися від фізичних SIM-карток, якщо це підтримує їхній оператор мобільного зв'язку. Цілком можливо, що Apple колись зможе обійтися без відсіку для SIM-карти після роз'єму для навушників.

Основна ширококутна камера набуває нового, більшого детектора з габаритом пікселя 1,7 мкм порівняно з 1,4 мкм у iPhone 12. За розміром пікселя iPhone 13 наздоганяє попередню версію, у якого був найбільший сенсор в 2020 році. Кажуть, що головна камера вловлює на 47 відсотків більше світла, таким чином захоплюючи більше яскравості та приглушуючи шум зображення. Властивість зображення при слабкому освітленні (нічний режим) має удосконалюватися для фото та відео.

Отже, iPhone 13 — це не революціонер, а посилений у багатьох компонентах смартфон у порівнянні зі своїм попередником iPhone 12. Якщо вас зацікавив iPhone 13, то вам до магазину eStore.ua, який зараз надає найвигіднішу ціну на цю модель. У Apple звернули увагу на правильні моменти: основна камера, наприклад, була ґрунтовно покращена, екран нарешті став справді яскравим — і iPhone 13 зробив значний стрибок у плані часу самостійної роботи, це навіть краще, ніж у 13Pro.

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