Давно шкодив Україні: СБУ затримала охоронця відомого нардепа, підозрюваного у держзраді

СБУ та НАБУ затримали керівника охорони чинного депутата Верховної Ради

Як повідомили в Службі безпеки України, затриманого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. У нього вилучено декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї.

«За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України», — йдеться у повідомленні.

У затриманого також вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

Керівнику охорони нардепа готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

В СБУ не називають прізвища депутата й додають, що згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Та за даними джерела «РБК-Україна» у правоохоронних органах, йдеться нардепа Андрія Деркача, який перебуває під американськими санкціями, як «російський агент».

Раніше в українській спецслужбі повідомляли, що викрили агентурну мережу Головного управління Генштабу рф (відомого, як ГРУ), котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї входив і Деркач.

Фото СБУ

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