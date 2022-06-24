Нардеп виявився російським шпигуном: СБУ розкрила агентурну мережу, яка готувала швидке захоплення України

СБУ викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу рф (відомого, як ГРУ), котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив одіозний народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. Про це повідомили в прес-центрі спецслужби.

Виявляється, оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Власне, він, як негласний співробітником ГУ ГШ рф із позивним «Ветеран», був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем.

Він і повідомив, що Деркач був завербований ще у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ — начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв. На реалізацію плана депутата зі створення мережі приватних фірм, які ворог планував використати для захоплення України, ГРУ виділяло по 3−4 мільйони доларів США раз на кілька місяців (значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача).

Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі звинуваченням і дав багато цікавих свідчень. У травні суд вже оголосив йому вирок за державну зраду. Відтак він розповів деталі діяльності мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни.

Також помічник нардепа розповів, що ГРУ при захопленні столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти — швидко просунутися до Києва, захопити Урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Однак ці плани були повністю зруйновані українськими захисниками.

Нагадаємо, раніше СБУ в ході спецоперації в Києві знешкодила організоване злочинне угруповання, яке діяло під прикриттям добровольчого формування.

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