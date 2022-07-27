Рада заборонила стягнення боргів з військових: у НБУ назвали умови

У середу, 27 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє банкам та колекторам стягувати борги з військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів, бійців тероборони. Про це йдеться на сторінці Нацбанку України.

До категорії захищених осіб належать:

-військовослужбовці ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецслужби транспорту, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

- військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, або внаслідок захворювання після звільнення з військової служби;

- члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти;

- особи, які перебувають у полоні, з якими втрачено зв'язок або зниклими безвісти.

Якщо такі люди не бажають під час дії воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування отримувати нагадування про необхідність сплати чергового платежу за кредитом, їм (або їхнім близьким особам) необхідно:

- повідомити про це свого кредитодавця, нового кредитора, колекторську компанію;

- надати копії відповідних документів, що підтверджують, про свою приналежність до захищеної категорії.

Водночас у НБУ зазначили, коли військовий уже перестає належати до захищеної категорії, він зобов'язаний повідомити про це кредитодавця, нового кредитора протягом 30 календарних днів з дня втрати належності до цієї категорії.

Нагадаємо, Верховна Рада також ухвалила закон, який забороняє стягувати борги за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану з мешканців регіонів, де продовжуються бойові дії.

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