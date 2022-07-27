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Суспільство та люди

Рада заборонила стягнення боргів за комуналку з мешканців окупованих територій

16:46 27 липня 2022
гроші

У середу, 27 липня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який забороняє колекторам стягувати борги за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану з мешканців регіонів, де продовжуються бойові дії.

За відповідне рішення проголосували 312 депутатів, повідомляє «Суд».

У документі йдеться, що на час воєнного стану забороняється виконання рішень про стягнення з фізосіб заборгованості за житлово-комунальні послуги у територіальних громадах, розташованих в районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації.

Перелік таких населених пунктів затверджується наказом Мінреінтеграції.

Цим же документом забороняється стягнення боргів за житлово-комунальні послуги у разі знищення чи пошкодження квартири, яка була місцем постійного проживання.

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Крім того, мораторій запроваджується на здійснення виконавчих дій у виконавчих провадженнях щодо стягнення боргів з підприємств оборонно-промислового комплексу, органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових училищ, інших установ та організацій, що входять до складу ЗСУ.

Нагадаємо, у першому читанні за заборону на стягнення боргів за комуналку проголосували 18 липня.

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