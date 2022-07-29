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Наука та технології

«Штормитиме» цілий тиждень: у серпні Україну накриє потужна магнітна буря

10:54 29 липня 2022
Головний біль

Метеозалежним людям, які гостро реагують на магнітні бурі, краще знати дні їхнього виникнення заздалегідь, щоб підготуватися.

Як повідомляє «1+1», серпень буде насичений магнітними бурями, особливо напруженим очікується період у другій половині місяця.

1−3 серпня — очікуються незначні геомагнітні коливання, пік припаде на 3 серпня.

10−11 серпня — буря середньої інтенсивності без явно вираженого піку.

16−22 серпня — потужна і тривала магнітна буря з піком 20 серпня.

29 серпня — незначна магнітна буря.

Такі періоди можуть бути особливо небезпечними для людей з хронічними захворюваннями, у тому числі серцево-судинними. Тому слід подбати про те, щоб в аптечці були необхідні ліки.

У періоди магнітних бур традиційно радять правильно харчуватися, багато рухатися, повноцінно відпочивати та спати. Від алкоголю та кави краще відмовитися, віддавши перевагу трав'яним чаям та негазованій воді.

До речі, погода на початку серпня сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі — через дощі температура повітря не буде дуже високою.

Фото Pixabay

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