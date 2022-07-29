Кіркорова після виступу перед окупантами в Криму не пустили до Молдови

Відомого російського артиста-путініста Філіпа Кіркорова, який неодноразово виступав в окупованому Криму, не пустили до Молдови. Після того, як кремлівський клоун вкотре відвідав півострів і розважав там поранених орків, називав їх «героями», прикордонники відмовили Кіркорову у в'їзді до Молдови. Його завернули в аеропорту Кишенева, куди він прибув чартерним рейсом зі Стамбула. Інцидент стався минулої ночі на виході із VIP-залу аеропорту. Про це повідомляє Deschide.MD.

«Діючи згідно з встановленими протоколами, молдавською прикордонною поліцією було встановлено, що умов дозволу на перетин державного кордону Філіпом Кіркоровим не було дотримано», — йдеться у коментарі представника поліції Молдови.

Кажуть, у команді Кіркорова був молодий чоловік — громадянин України. Вони планували виступити на приватній вечірці.

Найближчі п'ять років Кіркоров не зможе в'їхати до Латвії та Естонії.

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