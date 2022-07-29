Вранці 29 липня російські пропагандисти заявили про обстріл ЗСУ по виправній колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені, у тому числі ті, що вийшли з «Азовсталі».

РосЗМІ пишуть, що ЗСУ вдарили ракетами HIMARS по слідчому ізолятору в Оленівці, де утримуються полонені українські військові. В результаті загинули 40 (пізніше з'явилася цифра 53) та поранено 75 військовополонених українців, а також поранено 8 співробітників ізолятора.



В українській розвідці повідомили, що зафіксовано артилерійські удари росіян у напрямку Оленівки. Атака була з боку окупантів, повідомляє «Українська правда».



ГУР також відомо, що українських полонених днями перевели у промзону, саме до барака, по якому 29 липня було завдано удару.

«Це був барак, у якому були бійці „Азова“, їх перевели до нього за кілька днів до сьогоднішнього обстрілу, ми ще не могли зрозуміти чому», — цитує видання слова джерела у розвідці.



Перший командир полку «Азов» Андрій Білецький пообіцяв знайти та покарати кожного причетного до вбивства «азовців».



«Ми збираємо інформацію про жертв та конкретних виконавців цього воєнного злочину. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідомо поняття офіцерської честі, а тим більше дотримання Женевських конвенцій, правил, законів і звичаїв війни.



Росія не змогла перемогти «Азов» у чесному бою, тож намагається знищити нас віроломством.



Я від імені Азовських підрозділів оголошую полювання на кожного, хто причетний до масового вбивства. Несе відповідальність кожен рядовий виконавець та кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені та екстерміновані", — пише Білецький у Telegram-каналі.



Масове вбивство українських військовополонених російська пропаганда подала як воєнний злочин України, зазначили у Генштабі ЗСУ.

«Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі — звинуватити Україну в скоєнні „воєнних злочинів“, а також приховати тортури над полоненими та розстріли, що вчинилися там за наказами окупаційної адміністрації та командування росії на тимчасово окупованій території Донецької області», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що ракетні війська та артилерія ЗСУ завдають виключно точних ударів лише по військових російських об'єктах.

У районі Оленівки ЗСУ ні ракетних, ні артилерійських ударів не завдавали.

Український військовий експерт Олег Жданов зазначає, що російська федерація скоїла тяжкий воєнний злочин — масове вбивство полонених. Обстріл власної колонії — це не лише помста супротивника за успішні дії ЗСУ на фронті, а й спроба замісти сліди тортур, які відбувалися над полоненими.

Нагадаємо, російські Telegram-канали нещодавно розповсюдили відео, на якому знято знущання путінських окупантів над українським військовополоненим. Після цього росію назвали «країною людожерів», а путінських військових «аморальними варварами».





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