«Все, що треба розуміти світові: росія — країна людожерів»: у Зеленського відреагували на відео тортур українського бранця

Російські військові влаштували терор на українській землі. Днями на кількох російських Telegram-каналах з'явилося відео, як путінські окупанти знущаються з українського військовополоненого.

Загарбники влаштували зйомку з пов'язаним українським бранцем, якого російські нелюди кастрували канцелярським ножем.

На ролику видно, як полонений спирається. Окупанти його б'ють ногою по голові. На останніх секундах відео кат розрізає білизну чоловіка ножем.

«Ката вже ідентифікували. У мережі опубліковано його персональні дані.

Арошанов Віталій Валерійович, дата народження — 21.02.1983 . Номери телефонів: 79 169 261 270, 79 779 710 839 79 688 136 227. Номер паспорта: 8 514 499 211. ІПН: 81 408 919 308. СНІЛС: 12 247 005 916. Адреса: Калмикія, м. Єлиста, мкр. 4-й, д. 48, кв. 16» , — пише «Цензор. Ні» та публікує фото.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пише, що війна нічого не спише. путінським нелюдям доведеться відповісти за свої звірства.

«Російські пропагандисти із захватом показали, як група ru-извергів нівечила українського бранця. Все, що потрібно розуміти світу: Росія — країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути покарання російським катам. Усіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо», — пише Подоляк.

Відео сколихнуло всіх нормальних людей. У мережі почали пошук путінського ката. І вже багато хто став надсилати нібито його дані.

Волонтери Inform Napalm пишуть, що на їхній сайт була дивна бот-атака. Вони підозрюють, що ольгінські тролі намагаються вивести хибним слідом по ідентифікації військового злочинця, який знущався над українським полоненим.



Мета бота — вкинути фейкову інформацію і «призначити» злочинцем не того, хто справді був ним насправді.

При цьому боти закликають до знищення всієї родини російського солдата.

У InformNapalm закликають не вестись на провокацію, щоб не спровокувати неправильні дії.

На відео зі знущаннями відреагували й у США. Старший радник Конгресу США Пол Массаро порівняв росію з безмежним злом.

«Варварство та аморальність російських загарбників викликає обурення. Кастрація, вбивство, згвалтування, вбивство дітей, зрівняння і землею міст. Безмежне зло», — написав Массаро у Twitter.

Раніше він кілька разів закликав надати Україні ракетні комплекси з балістичними ракетами та сучасні бойові танки.

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