Відомі українки підтримали флешмобом Олену Зеленську

Фотографія першої леді України Олени Зеленської, яка сидить на сходах Офісу Президента, для американського журналу Vogue, викликала неоднозначну реакцію в мережі. Дружину президента критикують за те, що вона не так сидить, «не як дівчинка», що зараз не час для гламурних фотосесій і так далі.

Зеленська відреагувала на хейт, наголосивши, що критики знаходяться завжди і скрізь. А матеріал для престижного видання вона назвала у коментарі для ВВС «величезною можливістю говорити про Україну».

«Я використовую будь-яку можливість для того, щоб говорити про Україну. Це була величезна нагода, тому що Vogue читають мільйони людей, десятки мільйонів людей у світі. Це дуже популярне видання. І поговорити з ними прямо — це був мій обов'язок», — сказала Олена Зеленська.

Прості українки та знаменитості підтримали першу леді, влаштувавши флешмоб. Вони публікують фото в такій самій позі, як зображена Зеленська на обкладинці журналу.

Акцію підтримала дружина українського музиканта Дмитра Шурова Ольга. Її фото на своїй сторінці в Instagram опублікував чоловік.

«Срач навколо обкладинки з першої леді — гучний дзвіночок, що суспільство наше не готове дорослішати і ми маємо великий шанс піти зараз на чергове коло в нашому національному колесі сансари. Особисто я в захваті від обкладинки Vogue. Вважаю її важливим кроком смакової інтеграції в сучасну цивілізацію, що чудово сприймає півтони та тонкі грані в дизайні», — процитував дружину Шуров.

Проти стереотипів виступила телеведуча Марічка Падалко.

"Багато жінок обурила претензія з боку "традиціоналістів" до тієї пози, в якій сидить перша леді. У мережі зараз набувають популярності фото з хештегом #sitlikeagirl. Флешмоб покликаний висміяти нав'язування дівчатам з дитинства стереотипної поведінки в суспільстві", - прокоментувала Марічка.



Телеведуча Лілія Ребрик також опублікувала фото та супроводила його мотивуючими віршами.

Флешмоб підтримали Дар'я Петрожицька, Василіса Фролова, співачка Ліда Лі та багато інших.

Олена Зеленська веде свою боротьбу за свободу та незалежність України. Вона закликала США надати нам системи ППО та зброю.

Фото voguemagazine

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