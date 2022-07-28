«Вона сильніша, ніж я думав. Вона моє кохання»: Зеленські зачарували своєю фотосесією для Vogue

Відома британська фотограф Енні Лейбовіц зробила практично неможливе — вона змогла переконати Володимира та Олену Зеленських знайти час для спільної фотосесії для американського журналу Vogue.

Найбільше українцям сподобалися спільні фото подружжя Зеленських. На фото президент був одягнений у звичну для останніх кількох місяців напіввоєнну форму — футболку та штани кольору хакі.

Перша леді позувала в аеропорту Гостомеля, а також в офісі президента на Банковій. Для фотосесії вона вибрала бежеву вільну блузу та чорні вузькі штани. На деяких фото перша леді була у чорному вбранні.

В ході інтерв'ю Зеленські розповіли, як війна вплинула на їхні стосунки та родину загалом.



«Це були найжахливіші місяці в моєму житті та житті кожного українця. Чесно кажучи, я не думаю, що хтось знає, як ми справлялися емоційно», — поділилася Олена Зеленська.



При цьому дружина президента зізналася, що розлука з дітьми сильно вплинула на її чоловіка.

«Йому набагато складніше. Він страждає. І діти страждають, тому що не можуть його бачити», — розповіла Зеленська.



Сам же глава держави зазначив, що він переживає за близьких та їхню безпеку, як і будь-який «звичайний чоловік».



«Я не хочу наражати їх на небезпеку. Це зовсім не романтика. Це жах, те, що відбувається тут у Києві і по всій країні. Але я сумую за ними. Так хочу обійняти їх», — зізнався він.



Також Володимир Зеленський розповів, що дружина є його найкращим другом.



«Вона сильніша, ніж я думав. Звичайно, вона моє кохання. Але вона ще й мій найкращий друг. А також щира патріотка та прекрасна мати», — сказав президент.



У виданні наголосили, що під час війни в Україні перша леді Олена Зеленська стала дипломатом на передовій та обличчям емоційної втрати своєї нації.

Нещодавно вона виступила у Конгресі США та закликала надати Україні системи ППО та зброю. У Вашингтоні перша леді України отримала нагороду для всього українського народу.

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