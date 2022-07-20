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Україна

«Допоможіть нам зупинити цей терор»: Олена Зеленська закликала США надати Україні зброю та системи ППО

19:49 20 липня 2022
Зеленська та Байдени

Перша леді України Олена Зеленська знаходиться у Вашингтоні на запрошення першої леді США Джилл Байден.

Зеленська виступила перед обома палатами Конгресу, подякувала Сполученим штатам за підтримку України, пише Бі-бі-сі Україна.

«Ми вдячні США за те, що ви стоїте поряд з нами у боротьбі за наші цінності — людські життя та незалежність. Ви допомагаєте нам дуже потужно», — заявила дружина українського президента.

Вона нагадала, що війна в Україні ще не закінчилась.



«Звертаюся до вас від імені всіх загиблих, від імені тих, що втратили руки і ноги, від імені тих, хто ще живий і цілий. Від імені тих, воюють, і тих, хто чекає рідних з передової. Прошу річ, про яку ніколи б не хотіла просити, прошу у вас зброю. Не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій будинок і право прокидатися в ньому живим. Прошу у вас ППО, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візках. Щоб не руйнували дитячі кімнати та сім'ї» — закликала конгресменів перша леді.

Олена Зеленська зазначила, що з початку війни росія випустила по Україні понад 3 тисячі ракет. Але щоби зруйнувати чиюсь сім'ю, вистачить і маленького уламка. Це «голодні ігри» росії — полювання на людей у мирних містах України.

«Чи зможе мій син повернутися восени до навчання у своїй школі? Я не знаю. Як і мільйони матерів в Україні. Чи зможе моя донька піти в університет і відчути справжнє студентське життя восени? Важко відповісти. Бомбосховище чи аудиторії? У нас були б відповіді, якби мали ППО», — заявила дружина глави держави.

«Америка по собі знає, що таке терористичні атаки і завжди прагнула зупинити тероризм. Допоможіть нам зупинити терор проти українців. Це буде нашою спільною великою перемогою», — сказала перша леді.

Нагадаємо, у відеозверненні за підсумками 146-го дня війни президент Володимир Зеленський назвав російських військових «ганчірками» за безвільне виконання злочинних наказів, внаслідок яких гинуть мирні люди, а росія дедалі більше наближається до того, щоб її визнали країною-терористом.

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