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Світ

Удар з космосу: 30 та 31 липня повз Землю пролетять два астероїди розміром з великий хмарочос

15:15 29 липня 2022
Персеїди

Два астероїди розміром з хмарочос пролетять поряд з Землею 30 та 31 липня. Як повідомляє НАСА, перший астероїд з назвою 2016 CZ31 пролетить повз нашу планету о 2 годині ночі 30 липня за київським часом зі швидкістю приблизно 55 тисяч км/год. Відстань від нього до Землі у найближчій точці траєкторії становитиме за розрахунками 2,8 мільйона кілометрів.

Цей астероїд наближається до Землі кожні кілька років. Наступне «рандеву» відбудеться у січні 2028 року.

Назва другого астероїда — 2013 CU83. Його ширина сягає 183 метри. Він летітиме зі швидкістю 21 тисяча км/год. О 02:30 31 липня астероїд наблизиться до Землі на відстань 6,9 мільйона кілометрів.

А 13 серпня, повідомляє НАСА, очікується справжній метеоритний дощ. До нас летять Персеїди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що великий астероїд наближався до Землі у жовтні 2021 року.

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