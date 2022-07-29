Ексголову КС Тупицького заочно заарештовано, Україна добиватиметься його екстрадиції

Колишньому очільнику Конституційного Суду України Олександру Тупицькому, якому вдалося залишити країну, заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.

Як повідомляють у ДБР, таке рішення ухвалив Подільський районний суд міста Києва. Цією ж ухвалою суду передано у дохід держави суму застави, яка раніше була застосована відносно обвинуваченого.

У ДБР нагадали, що наприкінці травня Тупицького було оголошено в міжнародний розшук, і що до суду направили обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного Суду України.

«У жовтні 2018 року в одному із кафе міста Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника Голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати „потрібні“ покази на користь колишнього Голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного. Крім того, колишній голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами „Зуївського енергомеханічного заводу“, що знаходиться у місті Зугресі Донецької області», — повідомили у ДБР та додали, що ексголова КСУ обвинувачується у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України) та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України). Санкція статей — позбавленням волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Олександр Тупицький потрапив під американські санкції через «серйозні корупційні дії, у тому числі отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі».

Фото Pixabay

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