«Ручне керування»: експерт розповів про корупційні схеми в Держпраці під час війни

Керівництво Державної служби України з праці вже декілька років реалізовує незаконну схему щодо контролю за веденням гірничих робіт та використанням вибухових матеріалів промислового призначення у декількох областях України. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у Facebook.

За словами експерта, у листопаді 2020 керівництво Держпраці видала указ про передачу контролю за веденням гірничих робіт та використанням вибухових матеріалів промислового призначення на підприємствах Полтавської області на Головне управління Держпраці у Харківській області.

В наказі зазначалось 27 підприємств, які фактично штучно передаються під контроль Держпраці у Харківській області.

«У серпні 2021 року тодішній голова служби Віталій Сажієнко видав ще один наказ, згідно з яким виконання державного нагляду та контролю за веденням гірничих робіт та використанням вибухових матеріалів промислового призначення на підприємствах вже Полтавської та Запорізької областей покладається на Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області», — написав Попенко. За його словами, в наказі окремо знов зазначався перелік підприємств які перепідпорядковуються на цей раз Дніпропетровській області.

«На момент видачі обох указів керівні посади у відповідних управліннях обіймала Марія Брезіцька. Так, за декілька днів до видачі указу у 2022 році її призначають першим заступником начальника Головного управління Держпраці у Харківській області, а 13 серпня 2021 року — заступником начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Сьогодні вона вже в.о. обов'язки начальника ГУ Держпраці в Дніпропетровській області», — пише він.

За словами експерта, накази голови Державної служби України з питань праці протизаконні, тому що:

згідно п. 1 Положення про Головне управління Державної служби України з питань праці в області: повноваження Управлінь Держпраці поширюються на територію відповідної області.

відповідно до статті 17 Кодексу України про надра, та згідно п. 21 Положення про порядок надання гірничих відводів (затвердженого Постановою КМУ від 27.01.1995 року № 59) гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин надаються Держпрацею після погодження заявки на отримання гірничого відводу з відповідним територіальним органом Держпраці.

Крім того, як зазначив експерт, для отримання гірничого відводу підприємства Полтавської та Запорізької області змушені в ручному режимі їхати до Дніпра й отримували погодження від Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, тоді як мають отримувати погодження, відповідно, від Головних управлінь Полтавської та Запорізької областей.

«Тобто, на сьогодні можна констатувати факт того, що 27 підприємств, які вказані в додатках до вищезазначених Наказів вже понад 1,5 року працюють повністю без законних документів, і поставлені в такі умови, що змушені штучно погоджувати всі робочі питання в ручному режимі з вищевказаними особами», — наголошує експерт.

На його переконання, подібна ситуація не може відбуватись без активного сприяння голови Держпраці.

«Також для реалізації схеми офіційний радник колишнього голови Держпраці Віталія Сажієнка Василь Радь створив ТОВ „Науково-технічний центр експертизи об’єктів нафтогазової промисловості“, через яку централізовано проходять всі документи», — вважає він.

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