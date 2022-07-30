Батько відправив немовля в кому на два роки і зробив його інвалідом на все життя

У російській республіці Карелія, де торік зловили канібала, дитина провела в комі майже два роки після того, як її у віці чотирьох місяців побив батько. Наразі хлопчика перевели до педіатричної палати, проте, за словами лікарів, він навряд чи колись вийде з вегетативного стану та зможе розуміти щось у навколишньому світі. Про це розповіла головлікар Дитячої республіканської лікарні імені І.М. Григовича Інга Лепісєва в інтерв'ю виданню «Столица на Онего».

За інформацією порталу, маленький Артем жив у Петрозаводську, коли у вересні 2020 року мати залишила його одного з батьком. Чоловік напився і через агресію до дружини побив дитину. Лікарі діагностували у хлопчика тяжку черепно-мозкову травму. Кора головного мозку загинула, також пошкодження отримала нервова система, тому Артем більше не зможе відчувати емоції і ходити. При цьому всі інші його органи є абсолютно здоровими.

«Артему 15 травня виповнилося два роки. Вже рік і десять місяців він лежить у нас у лікарні. Місяць тому ми відключили його від апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ)», — розповіла головлікар лікарні.

Минулого місяця батька хлопчика суд визнав винним у навмисному заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю дитини. Чоловік проведе у виправній колонії шість років.

Як писали «ФАКТИ», раніше в росії стався незвичайний нещасний випадок: в Іркутській області чоловік похилого віку помер після нападу свині, коли намагався прогнати стадо тварин.

Фото Pixabay

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