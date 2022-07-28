Не люблять навіть тварини: у росії свиня вкусила чоловіка, і той помер

В росії стався незвичайний нещасний випадок: в Іркутській області чоловік похилого віку помер після нападу свині, коли намагався прогнати стадо тварин.



Про це повідомили у прокуратурі регіону, пише видання Kazan first.



Повідомляється, що вранці 23 липня, коли тварини перебували на самовипасі та забрели до чоловіка на ділянку, господар спробував прогнати їх.



Одна зі свиней вкусила чоловіка за ногу. Потерпілого госпіталізували, але він помер через сильну крововтрату.



За фактом того, що трапилося, організовано перевірку щодо дотримання вимог законодавства про утримання домашніх сільськогосподарських тварин.



За інформацією ресурсу, місцеві жителі часто скаржилися на «пастуха», який залишав свиней на вигулі самих. Адміністрація селища чотири рази складала протокол на господаря тварин, але він не реагував і продовжував залишати тварин самих на випасі. Свині харчувалися травою і могли зайти на чужу ділянку, перекопавши її.

Раніше від укусу свині на Багамах постраждала фітнес-модель.



Ми також розповідали про те, що у Дніпрі жінка виявила у своїй квартирі змію. На щастя, історія закінчилася вдало — жінка викликала рятувальників, а рептилія виявилася неотруйною. Змію згодом у рятувальників забрав її господар.



137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter