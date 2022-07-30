Україну чекають великі зміни: астролог назвала період кульмінації бойових дій на одному з напрямків

Астрологиня Марина Скаді, яка раніше прогнозувала розвиток ситуації в Україні влітку цього року, назвала серпень важливим місяцем для нашої країни.

За її словами, як повідомляє «ТСН», останній місяць літа стане переломним у війні та найважливішим у світовій історії

Астрологиня припускає, що військово-політична допомога Україні реалізовуватиметься з урахуванням нових реалій, що сформуються у період з 30 липня по 10 серпня 2022 року. Відбудеться кульмінація бойових дій на одному з напрямків — Донбас чи південь України, після чого результат війни буде прийтятий усіма учасниками. День за днем, крок за кроком, українські воїни наближають перемогу України над російськими окупантами.

Загалом дні з 30 липня по 10 серпня — доленосний період для багатьох держав, міст, областей. Час змін, які неможливо пояснити з точки зору логіки. Не варто чекати стабільності та визначеності наприкінці липня — на початку серпня. В умовах повномасштабної російської агресії проти України слід приділити особливу увагу власній безпеці.

На внутрішньому рівні, в особистому і сімейному житті, з'єднання Марса, Урана та Вузла, що сходить, підштовхне до того, щоб включити в свою повсякденність щось нове і прогресивне. Опрацювання цього складного аспекту полягає в тому, щоб не чинити опір майбутнім змінам, слідувати туди, куди направляють обставини або дуже завзято і впевнено виштовхує життя.

Крім того, важливо пам'ятати, що змінам передуватиме криза, катастрофа чи раптова неприємна ситуація. Важливо встояти, прийняти обставини та почати йти у новому напрямку, використовуючи минулий досвід як фундамент.

2 серпня 2022 року, а також день до і після точного з'єднання Марса, Урану та Висхідного Місячного Вузла, негативно вплине на самопочуття, працездатність та емоційний стан. Цими днями можуть бути конфлікти, причиною яких є матеріально-грошові інтереси. Будьте уважні під час проведення онлайн-платежів та розміщення своїх персональних даних, оскільки вірогідні збої в різних сервісах та соціальних мережах.

«Дуже активні дні, багатьма людьми володіє ідея битви та завоювання, проте перемагає той, хто має почуття такту і діє розумно. Не ризикуйте і розраховуйте кожен свій крок — адже це з'єднання знаходиться під керуванням Венери — планети компромісів, кохання, партнерських взаємин», — вважає астрологиня.

Раніше відомий астролог Влад Росс стверджував, що у серпні відбудеться битва за Херсон, який зможуть звільнити українські військові, а росіяни там потраплять у оточення. Він не виключив, що тоді ж буде завдано удару по Кримському мосту.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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