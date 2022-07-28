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Гороскоп

Буде велика битва: астролог розповів, коли ЗСУ знесуть Кримський міст та звільнять Херсон

17:30 28 липня 2022
міст

Відомий астролог Влад Росс склав прогноз для Кримського мосту та визначив, що його буде знищено вже у серпні 2022 року.

Це станеться приблизно у той же час, що й визволення окупованого Херсона. Про це експерт розповів у коментарі «Главреду».

Росс упевнений, що Херсон візьмуть у кільце та звільнять українські війська вже у серпні. А росіяни там точно потраплять в оточення.

Він уточнив, що за Херсон буде велика битва, яка закінчиться перемогою України.

«За Херсон буде велика битва. І буде велика перемога України. Битва за Херсон стане своєрідною битвою за Сталінград, тобто переломним моментом у війні», — додав астролог.

І практично одночасно з цим буде зруйновано і Кримський міст.

«Таким чином, усі символи перемоги Володимира Путіна перестануть існувати. Акела промахнувся. Хоча навіть не так… Акела обісрався. А тому Акелу можна скинути», — уточнив Росс.

Також Влад Росс додав, що невдовзі війна перенесеться на територію росії.

«Тільки після цього росіяни зрозуміють, що війну треба закінчувати, і з вересня вони на колінах почнуть просити Україну завершити війну. В росії в листопаді пропонуватимуть повернутися до кордонів, що були до 24 лютого. Ось тільки Україна не погодиться на це — вона буде наполягати на звільненні всього півдня та Донбасу», — додав астролог.

Нагадаємо, про те, що битва за Херсон визначить багато в чому підсумок цієї війни, говорили багато військових експертів. А щодо Кримського мосту, то колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, щоб завдати відчутних збитків мосту, потрібно спочатку знищити систему ППО навколо нього.

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