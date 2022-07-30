Легендарний Алекс Фергюсон повертається до «Манчестер Юнайтед» у 80 років

80-річний Сер Алекс Фергюсон, який у 2018-му переніс операцію після крововиливу в мозок, через дев'ять років повертається до «Манчестер Юнайтед».

Як повідомляє видання The Daily Mail, у структурі «червоних дияволів» легендарний наставник, який є найтитулованішим тренером в історії футболу (48 трофеїв у кар'єрі!), стане радником виконавчого директора клубу Річарда Арнольда. У свою чергу, допомагатимуть Серу Алексу на новій для нього посаді екскапітан «МЮ» Браян Робсон, а також колишні спортивний директор Джон Мертоу та виконавчий директор клубу Девід Гілл.

Нагадаємо, що Фергюсон очолював «Манчестер Юнайтед» протягом 27 років — з 1986-го до 2013-го. За цей період «червоні дияволи» 13 разів стали чемпіонами Англії, на міжнародному рівні двічі тріумфували у Лізі чемпіонів, а також по одному разу виграли Кубок кубків, Суперкубок УЄФА, Міжконтинентальний кубок та клубний чемпіонат світу.

Після завершення співпраці з «МЮ» Сер Алекс не продовжив свою тренерську кар'єру, але при цьому намагався не пропускати жодного домашнього матчу «манкуніанців», а також часто літав із командою на виїзні поєдинки — як, наприклад, на фінал Ліги Європи минулого року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду не полетів із «МЮ» в азіатське турне.

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