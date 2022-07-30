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Правда чи вигадка: чи може рис чи чистий спирт врятувати смартфон, що впав у воду

16:55 30 липня 2022
Рис

Багато хто з нас стикався із ситуацією, коли телефон падав у воду. Що робити, якщо гаджет мокрий, а до сервісного центру швидко не потрапити?

Один із «народних» методів — помістити телефон у пакет з рисом. Але почати потрібно з відключення гаджета і, якщо дозволяє конструкція, від'єднання акумулятора. Як вплине на технику «рисова ванна», пояснює «Радіо Трек».

Рис добре вбирає вологу. У нього на кілька днів необхідно занурити і телефон, і акумулятор. До речі, замість рису можна використовувати силікагель — він спрацює навіть краще.

Після того, як гаджет висохне, його все одно краще віддати фахівцям, навіть якщо телефон працює нормально.

Важливо пам'ятати, що перед сушінням потрібно закрити всі роз'єми, щоб рис не потрапив усередину телефону. Місткість краще закрити, щоб рис не вбирав вологу з повітря.

Є ще один метод, щоправда, він більш ризикований — занурення розібраного телефону у спирт. Для цього не можна використовувати горілку — потрібен саме високоградусний спирт, який безпечний для електроніки і який швидко вбирає воду.

Нагадаємо, що раніше в Україні запускали програму, яка дозволяє перетворити смартфон на повноцінний POS-термінал.

Фото Pixabay

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