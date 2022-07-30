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«Газпром» припинив постачання газу до Латвії

22:27 30 липня 2022
Газова конфорка

У суботу, 30 липня, російський концерн «Газпром» відмовився виконати липневу заявку Латвії на постачання газу. У Москві заявили, що Рига нібито «порушила умови відбору газу». Постачання російського газу до Латвії припинено.

Латвійський газотранспортний оператор Conexus Baltic Grid підтвердив, що 30 липня перестав отримувати газ з росії.

З 28 липня Латвія відновила закупівлю російського газу, але не безпосередньо у «Газпрому», а через іншого постачальника. Глава компанії Latvijas gāze Айгарс Калвітіс відмовився називати цю компанію, пославшись на комерційну таємницю. За його словами, оплата провадиться в євро.

Парламент Латвії 14 липня ухвалив рішення повністю заборонити постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року. Відмова пов'язана з тим, що владимир путін наказав робити розрахунки за газ, починаючи з 1 квітня, в рублях. Виконувати ці умови раніше відмовилися Польща, Болгарія, Фінляндія, Нідерланди, Данія. Постачання російського газу до цих країн припинено.

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