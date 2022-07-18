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Газ із Росії не чекайте: «Газпром» оголосив форс-мажор

20:10 18 липня 2022
Трубопровід «Північний потік»

У понеділок, 18 липня, стало відомо, що російський концерн «Газпром» оголосив форс-мажор щодо постачання газу до Європи. Було попереджено як мінімум одного великого замовника. Ця приватна компанія отримувала російський газ трубопроводом «Північний потік-1». Як повідомляли «ФАКТИ», 11 липня він був закритий для проведення планових профілактичних робіт. Російська сторона раніше стверджувала, що вони продовжаться до 21 липня, після чого трубопровід знову почне працювати. Однак у Німеччині та інших країнах Євросоюзу побоюються, що Москва не відновить постачання газу, використовуючи ситуацію для політичного шантажу.

Попередження про форс-мажор підтверджує ці побоювання. Приватна компанія передала листа, який їй надіслав «Газпром», агентству Reuters, але попросила не називати її.

Російський концерн надіслав попередження 14 липня. Він повідомив одержувача газу, що не може виконати свої зобов'язання щодо постачання через «надзвичайні обставини», які не залежать від нього. Про які обставини йдеться, не відомо. Вказано, що вони з'явилися 14 червня. Саме цього дня «Газпром» вперше оголосив про скорочення постачання газу до Європи.

Як відомо, форс-мажор звільняє одну зі сторін договору від виконання зобов'язань. При цьому друга сторона не може застосувати штрафних санкцій.

Росія стверджує, що не може запустити «Північний потік-1» на повну потужність через відсутність турбін Siemens Energy. Їх відправляли на ремонт до Канади ще до початку війни в Україні. Канадський уряд заблокував повернення обладнання через запроваджені санкції.

Берлін звернувся до Оттави з проханням зробити виняток. 17 липня відремонтована турбіна була доставлена до Німеччини. Звідти її мають перевезти на поромі до Гельсінкі. Фінська сторона доставить турбіну до Виборга орієнтовно 24 липня.

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