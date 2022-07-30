За останні півтора року росія таємно вивела з Судану велику кількість золота. Дорогоцінний метал маскують під інші товари, наприклад, печиво. Так твердять журналісти американського телеканалу CNN, які провели власне розслідування.

Москва активно підтримала військовий переворот у Судані у 2021 році. До влади прийшла група генералів, яка скинула громадянський перехідний уряд. Нові правителі африканської країни в обмін на підтримку дозволили російським компаніям безперешкодно вивозити золото в обхід встановлених правил. «Жебрача країна втратила сотні мільйонів доларів державних доходів», — кажуть журналісти.

CNN стверджує, що важливу роль у співпраці Москви та Хартума відіграє бізнесмен Євген Пригожин. Так-так, цей «кухар путіна» в черговий раз виявився замішаний у подібних брудних справах. У Судані діє компанія Meroe Gold, дочірнє підприємство «М-інвест», що належить Пригожину. Meroe Gold «здобуває золото і одночасно надає зброю та навчання армії та воєнізованим формуванням країни, згідно з рахунками, які ми бачили», — повідомляють журналісти CNN.

Пригожин направив до Судану Олександра Кузнєцова, доручивши йому контролювати «золоту схему». Кузнєцов є високопоставленим співробітником ПВК Вагнера. Він у «чорному» списку ЄС із минулого року.

За даними CNN, за останні півтора року із Судану до Росії було відправлено щонайменше 16 літаків із золотом. Рейси здійснювалися «військовими літаками, які прямували до сирійського портового міста Латакія, де Росія має велику авіабазу».

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