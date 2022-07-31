У Севастополі атаковано штаб чорноморського флоту росії, є поранені

У росії повідомили про атаку українського безпілотника на Штаб чф у Севастополі, який віддає накази про ракетні обстріли українських міст. Згідно з заявами самих військових, невідомий літальний об'єкт прилетів у двір штабу, поранивши 5 офіцерів.

Усі поранені — співробітники Штабу, загиблих немає, повідомив у Telegram «губернатор» Севастополя Леонід Развожаєв.

У зв'язку з інцидентом скасовано всі святкові заходи до Дня ВМФ росії (відзначається в останню неділю липня).

В Україні на заяви військових окупанта відреагував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, назвавши те, що сталося, провокацією.

А народний депутат Олексій Гончаренко показав фото з місця інциденту, на яких видно, що найбільше від атаки постраждали дерева.

Раніше окупанти скасували і морський парад 9 травня. Тоді рішення пояснили тим, що «кораблі поки що мають інші завдання».

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