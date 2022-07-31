Окупанти зосереджені на захопленні Бахмута, але навряд чи зможуть його взяти, — ISW

На ранок 157-ї доби протистояння повномасштабному вторгненню армії рф найактивніші бойові дії тривали на Харківському напрямку, де ворог знову здійснив артилерійський обстріл кварталів Харкова, а також навколишніх населених пунктів, а в напрямку Нова Гусарівка — Гусарівка силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ. Проте українські захисники спрацювали на відмінно і розвідгрупа відійшла, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так само безуспішними були розвідувальні дії неподалік Долини на Слав'янському напрямку — ворог зазнав втрат та відійшов.

На півдні країни наша авіація нанесла шість результативних ударів по ворогу — тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами — по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах. Долучилися до скорочення сил і запасів ворога і ракетно-артилерійські підрозділи. Підтверджені втрати складають: 33 рашисти, 2 гаубиці «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Град», протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів в Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

На Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Зокрема, під Бахмутом ворог намагався вести штурм у напрямках Роти — Вершина і Покровське — Бахмут, але з втратами відійшов назад. Невдалою стала спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка — Соледар, розвідувальну групу противника виявлено та знешкоджено.

Таким чином, загальні втрати ворога в Україні досягли 40 830 військових, також за добу знищено 10 артилерійських систем, 1 літак і 4 танки.

В Інституті вивчення війни вважають, що російські сили, ймовірно, зосередилися на наступі у бік Бахмута і навколо Донецька замість спроб взяти Сіверськ та Слов'янськ, причому намагаються використати недавні успіхи в районі Новолуганського, щоб чинити тиск на Бахмут зі сходу. У районі Донецька вони, ймовірно, намагаються витіснити українських військових, щоб місто залишилося поза зоною досяжності артилерійського вогню. Також у можливих планах рашистського командування — захопити якнайбільше територій на Донеччині до запланованих на вересень «референдумів».

«Дуже малоймовірно, що росії вдасться взяти Бахмут — велике і добре захищене місто — або досягти значних успіхів на захід від Донецька, навіть якщо їм вдасться взяти Авдіївку та Піски, які вже були епіцентром боїв у 2014 році», — констатують військові аналітики. Проте бойові дії у цих районах, швидше за все, посилюватимуться, тому вже й президент України Володимир Зеленський закликає мешканців евакуюватись.

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