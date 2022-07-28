Ворог атакував військову частину у Лютежі на Київщині та Гончарівське під Черніговом: є жертви та руйнування

Під час сьогоднішнього ракетного удару російських окупантів по Київській області було потрапляння у військову частину у Лютежі.



Про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише «Українська правда».



«Сьогодні близько 5 години ранку противник завдав ракетного удару 6 крилатими ракетами „Калібр“ по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області. На даний час є інформація, що одна будівля зруйнована та 2 будівлі пошкоджено. Крім того, одна крилата ракета була збита у повітрі над Бучанським кар'єром» — сказав військовий.



Громов додав, що ворог завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря, з району мису Фіолент.



На Чернігівщині обстріляли Гончарівське. Пуски ракет були з території Білорусі. На жаль, є втрати в особовому складі ЗСУ.



«Щодо Чернігівської області. З 5 годин 25 хвилин до 6 годин 30 хвилин по населеному пункту Гончарівське Чернігівської області також було завдано обстрілу реактивними системами залпового вогню — близько 20 снарядів по позиціях наших військ. На даний час встановлено, що пуски були здійснені з району населеного пункту Зябрівка Республіки Білорусь. Є втрати у нашому особовому складі, втрати уточнюються», — сказав Громов.



Окрім Київської та Чернігівської областей, під ракетний удар потрапив Криворізький район Дніпропетровської області, а також Харків. Там зруйновано цивільні об'єкти.



Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав ранкові ракетні удари рашистів по Україні істерикою. Він нагадав, що Київ вже був культурною столицею, коли «Москва була болотом», яким залишається й досі.

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