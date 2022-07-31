«Чим раніше це буде зроблено, тим менше російська армія встигне вбити»: Зеленський закликав жителів Донбасу до евакуації

Президент Володимир Зеленський особисто звернувся до мешканців Донецької області, які відмовляються кидати свої домівки, залишаючись у зонах найжорсткіших боїв. За його словами, це рішення все одно доведеться ухвалювати, і що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити.

Наразі вже є урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, здійснюються організаційні заходи, які включають повний супровід, повну допомога — і логістичну, і виплати. Тож нині потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе.

Також очільник держави звернувся до тих, у кого на Донбасі лишаються родичі чи знайомі — якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з ними, переконуйте що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками.

«Ми — не росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор», — підкреслив очільник держави, відзначивши, що терор мирного населення на цьому етапі війни став для ворога основною зброєю. Тож основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи й людяності у світі — робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів.

Відзначимо, нині Україна домагається визнання рф державою-спонсором тероризму, аби москву було піддано ще жорсткішим міжнародним санкціям.

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