Віцечемпіон Європи опинився в інвалідному візку після жахливого падіння на Іграх Співдружності (відео)

Один із заїздів велогонщиків на Іграх Співдружності, що проходять у Брмінгемі (Англія), завершився страшним завалом, в якому найбільше постраждав британець Джо Трумен, повідомляє The Sun.

25-річний віцечемпіон Європи-2016 у командному спринті Трумен під час півфінального заїзду в кейріні (різновид гонки на велотреку, де темп гонщикам задає мотоцикл попереду) на швидкості 45 миль на годину (понад 72 км/год) зіштовхнувся з австралійцем Метью Глетцером і злетів з велосипеда.

Після падіння спортсмен знепритомнів, до нього одразу ж кинулися медики. Незабаром Джо прийшов до тями, але залишав межі треку в кисневій масці та на інвалідному візку. Вже у лікарні лікарі діагностували у спортсмена перелом ключиці. Що ж до Глетцера, не винного в аварії, то, незважаючи на те, що його костюм був роздертий на шматки, він серйозно не постраждав.

«Джо — дуже вольовий спортсмен. Сподіваюся, його травма не надто серйозна. За кілька тижнів він знову повернеться до змагань, адже у нас насичений календар: Кубок націй, чемпіонат світу та Олімпійські ігри в Парижі. Знаючи Джо, я впевнений, що він повернеться ще сильнішим», — зазначив партнер англійця шотландець Джек Карлін.

На жаль, це не перша серйозна травма Джо Трумена. Раніше велогонщик два роки відновлювався після пошкодження спини, пропустивши через це Олімпійські ігри Токіо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий велогонщик після переможного фінішу врізався на швидкості у власну дружину.

Фото РА

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