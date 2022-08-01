«Ця та ціна, яку я плачу за свободу»: зірка «Кріпосної» розповів про військові будні

Актор театру та кіно, зірка серіалу «Кріпосна» Олександр Печериця на початку російського вторгнення взяв до рук зброю і в лавах ЗСУ захищає країну від російських окупантів. Заслужений артист України називає найскладнішим розлуку з родиною, неможливість бути поряд із найріднішими.

Але таку ціну зараз платять українці за право вільно жити у своїй країні.

«Я не бачу свою родину, я не бачу, як росте мій син. Це, напевно, найболючіший момент. Але, я думаю, що це того варте. Це та ціна, яку я плачу за свою свободу, за можливість говорити про те, що я думаю, і жити у вільній нашій незалежній прекрасній Україні», — сказав Олександр в інтерв'ю «5 каналу».

Навіть на передовій, у перервах між виконанням бойових завдань він знаходить час для читання та творчого розвитку. Актор театру імені Івана Франка вважає, що після перемоги буде сплеск творчого життя.

«Наша країна стоїть зараз на дорозі великих змін у всіх сферах: театр та кіно — не виняток. Я думаю, що буде кіно та театральний бум після закінчення війни, бо попит на нашу країну неймовірний. Вона зараз у всіх на слуху, всі цікавляться: хто, що, як. Адже ми показали всьому світу, що ми є. Ми сильні, колоритні, унікальні. Після війни у нас у всіх буде дуже багато роботи», — сказав 39-річний Олександр Печериця.

Країна-терорист змусила багатьох українців, у тому числі й акторів, музикантів, режисерів зі зброєю стати на захист своєї Батьківщини.

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя став бойовим медиком. Також до лав ЗСУ вступив режисер Олег Сенцов.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter