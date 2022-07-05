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Олег Сенцов одружився вдруге: фото молодят

21:43 5 липня 2022
Олег Сенцов із дружиною

Відомий український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, який захищає Україну зі зброєю в руках, знову одружився. Новиною про зміну сімейного статусу він поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Одружився», — коротко написав він під фото із рагсу. На розпис він прийшов у камуфляжі, а наречена — в ошатній сукні-вишиванці. Обранкою Сенцова стала Вероніка Вельч — кандидат політичних наук та директор з адвокації американської компанії Ridgley Walsh.

Привітати молодят прийшли близькі друзі, серед них був і лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук.

Про роман Олега та Вероніки заговорили влітку минулого року, коли вони разом з'явилися на червоному хіднику Одеського кінофестивалю. Дружина Сенцова родом із Івано-Франківська, вона закінчила Чернівецький національний університет імені Федьковича.

Це другий шлюб режисера. Від попередніх стосунків у нього є 20-річна донька Аліна та 18-річний син Владислав.

2020 року журналістка Юлія Бабич народила від режисера доньку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про весілля під час війни відомого кулінара Лізи Глінської.

Також відома спортсменка Ганна Різатдінова розсекретила нові стосунки та заговорила про весілля.

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