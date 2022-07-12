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Не бачилися п'ять місяців: Тарас Тополя розчулив ніжним фото з дружиною

12:03 12 липня 2022
Тарас Тополя з дружиною

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який став бойовим медиком та в лавах ЗСУ захищає Україну від російських загарбників, уперше за п'ять місяців зустрівся з дружиною — співачкою Alyosha. На початку війни вона з трьома дітьми виїхала до США. Днями вона вперше за п'ять місяців приїхала до Києва. На кілька днів зміг вирватися з-під Харкова й Тарас.

Про першу зустріч під час війни Тарас розповів на своїй сторінці в Інстаграм та опублікував спільне фото з коханою.

«Київ. Ранок — сто тридцять восьмий. Настрій — люблю. Місяць — жити заради. Фото на прощання. Хтось у USA, а хтось у Харків. Хорошого польоту, кохана», — підписав світлину Тополя.

Alyosha також зізналася, що дуже скучила за чоловіком і висловила впевненість, що незабаром зможе повернутися на рідну землю.

«Неймовірно скучила, безмежно люблю, скоро повернуся. Той випадок, коли відчуваєш сенс всього, що існує. Бережіть себе», — написала співачка.

Шанувальники в коментарях зазначають, що в їхніх очах стільки ніжності та любові, бажають їм миру та щастя.

Нагадаємо, Alyosha у США бере участь у благодійних концертах на підтримку України. На одному з них вона змогла побачитися з чоловіком онлайн і зворушливо освідчилася йому в коханні.

Тарас каже, що жодної секунди не сумнівався у своєму рішенні, оскільки був упевнений у неминучості війни.

Фото Інстаграм Тараса Тополі

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