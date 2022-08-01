Колишній найсильніший тенісист світу пожертвував українським дітям сотні тисяч доларів

Доки російські тенісисти боягузливо мовчать про війну, триразовий переможець турнірів серії «Великого шолома», колишня перша ракетка світу британець Енді Маррей, який три роки тому отримав лицарський титул, активно допомагає українцям.

Починаючи з березня, 35-річний шотландець віддає всі свої призові на потреби українських дітей, які постраждали від війни. Загалом ця сума досягла вже понад 300 тисяч доларів. Дворазовий переможець Уїмблдону та чемпіон US Open планує продовжити благодійну діяльність до кінця сезону. Наступним турніром для Маррея стане Citi Open у Вашингтоні, де британець стартує ввечері 1 серпня. Організатори змагань підтримали Маррея та готові подвоїти суму його призових.

«Ви не можете просто забути про це. Війна все ще триває. Людей все ще вбивають, дітям все ще доводиться залишати свої будинки, і вони опиняються у трагічних ситуаціях. Важливо, щоб ЗМІ продовжували висвітлювати це, продовжували говорити про це», — цитує Енді Маррея офіційний сайт АТР.

Зазначимо, що Маррей сам — багатодітний тато. Разом із дружиною Кім він виховує чотирьох дітей — шестирічну Софію, чотирирічну Еді, дворічного Тедді і Софію Олівію, яка народилася в березні минулого року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Енді Маррей став жертвою злодіїв.

Фото Twitter ATP

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