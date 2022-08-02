У росії вигоріло вже 3,4 млн гектарів лісу

У кількох регіонах росії продовжуються масштабні лісові пожежі. Режим надзвичайної ситуації довелося запровадити у семи суб'єктах федерації. Він діє на всій території Якутії та Хабаровського краю, а також в окремих частинах Республіки Комі, Мансійського автономного округу, Іркутської, Магаданської та Сахалінської областей.

Особливий протипожежний режим встановлено у 58 суб'єктах Росії, зокрема у Московській області.

Про це повідомляє Федеральне агентство лісового господарства росії. За даними відомства, з 1 січня цього року в країні вигоріли вже 3,4 мільйона гектарів лісу. Здебільшого це сталося у Сибіру та Далекому Сході.

Станом на 1 серпня у гасінні лісових пожеж залучено 4 053 особи, 316 одиниць техніки, а також 31 повітряне судно.

Якутія страждає не лише від лісових пожеж, а й від повені. Річки вийшли з берегів та затопили кілька населених пунктів. Однак це відбувається на півночі республіки, а пожежі палахкотять на півдні.

Боротьба влади зі стихійними лихами пошти не ведеться. Річ у тому, що величезна територія Якутії «славиться» своїм бездоріжжям. Щільність автомобільних доріг з твердим покриттям тут становить лише 4 кілометри на 1000 квадратних кілометрів. Відсутність доріг не дає оперативно спрямовувати допомогу як у райони, що тонуть, так і в ті, що палають.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що аномальна спека на півдні Європи призвела до масштабних пожеж у Португалії, Іспанії та низці інших країн.

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