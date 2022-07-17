Європа у вогні: кількість загиблих внаслідок спеки та пожеж у Португалії та Іспанії перевищила тисячу людей

Європу захлеснула потужна хвиля лісових пожеж. Вони викликані аномальною спекою. У Португалії, Іспанії, Греції, Франції, Італії, Хорватії тисячі рятувальників намагаються боротися зі стихією. Лише у Франції довелося евакуювати 14 тисяч людей.

У регіонах, де вирують пожежі, температура повітря перевищує 40 градусів за Цельсієм. І це серйозно ускладнює роботу рятувальників.

Як кажуть екологи, дуже суха зима створила ідеальні умови для швидкого поширення вогню за такої спекотної погоди.

Жертвами вбивчої спеки лише у Португалії та Іспанії стали вже 1027 осіб. Так, 14 липня, коли в деяких областях Португалії температура повітря встановила рекорд (47 градусів), за одну добу померло 440 осіб. Медики називають основні причини смерті людей — тепловий удар, зневоднення організму, отруєння чадним газом.

Однією з жертв 15 липня став пілот португальського гідролітака. Він розбився під час гасіння пожежі в районі міста Фош Коа поблизу кордону з Іспанією.

Але на півдні Іспанії пожежі вирують біля прибережного містечка Міхас на популярному курорті Коста-дель-Соль. Влада вже евакуювала близько 2 300 осіб.

Іспанські пожежники також борються з вогнем на північному заході країни, де 14 липня температура досягла 45 градусів за Цельсієм, спалахнув заповідник Монфраг недалеко від кордону з Португалією.

У Франції пожежі здебільшого вирують на Атлантичному узбережжі. Найгірші справи у департаменті Жиронда з адміністративним центром у місті Бордо. Тисячі місцевих мешканців спішно покинули свої будинки. На дорогах утворилися затори через автомобілі, що залишають департамент. В'їзд до Жиронди тимчасово заборонено.

На півночі Італії 15 липня пожежа охопила курорт Бібіоне на Адріатичному узбережжі. Десятки відпочиваючих стрибнули у море, рятуючись від вогню. Їх згодом рятувала берегова охорона.

У суботу, 16 липня, пожежі підібралися до кордонів Венеції.

У Хорватії найважче ситуація склалася навколо міст Задар та Шибенек.

У Греції рятувальні служби загасили 51 пожежу за добу. Проте сильний вітер призвів до нових загорянь. На острові Кріт довелося евакуювати кілька населених пунктів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Італії встановилася найсильніша за останні 70 років посуха .

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