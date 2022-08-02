Забирали прапори та українську символіку: через благодійний концерт у Казахстані спалахнув скандал

Через благодійний концерт в Алмати (Казахстан) Voice of Peace, під час якого розплакалася на сцені Надя Дорофєєва, спалахнув скандал. Як передає The Village Казахстан, на вході у глядачів відбирали прапори України, змушували витирати жовто-блакитну символіку з тіла та перевдягатися, якщо вона була на одязі.

Замість національних прапорів у залі були жовто-блакитні кульки.

«Концерт ще не розпочався, а у людей відбирають прапори та стирають принти, намальовані на обличчях. На концерті був великий натовп людей, які підтримують Україну. Але їм не дали висловити свою громадянську позицію на Voice of Peace. Вважаю, що це нонсенс», — передає The Village Казахстан.

Проте, деяким глядачам все ж вдалося пронести прапори та розгорнути їх під час виступу українських артистів. Під час виступу Дорофєєвої шанувальники потужно підтримали її, над трибуною майорів жовто-блакитний прапор. Але охоронці швидко забрали його.

У шоу також взяли участь Тіна Кароль, MONATIK, артисти з України та Казахстану. Зібрані кошти обіцяють направити українським дітям, які постраждали від війни.

Організатори концерту пояснили глядачам, що заборона проносити до зали прапори України була ініційована акіматом Алмати.

Раніше співачка Джамала пояснила, чому погодилася брати участь у «Танцях із зірками» у Польщі.

594

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter