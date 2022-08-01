Надя Дорофєєва не стримала сліз під час виступу в Казахстані

Популярна співачка Надя Дорофєєва, якій приписують роман із Михайлом Кацуріним, взяла участь у великому благодійному концерті в Казахстані Voice Of Peace на підтримку України. На сцені вона виконала хіт «Думі» на вірші Тараса Шевченка, який записала разом із Артемом Пивоваровим.

На словах «Моя, моя Україно, привітай же, ненько, ти…» Надя не змогла стримати емоцій та розплакалася під час виступу. Чуттєве відео опублікували на фан-акаунті артистки.

У концерті також взяли участь Тіна Кароль, яка виконала україномовні хіти «Закрили твої очі», «Україна — це ти» та «Вільна» та MONATIK.

Раніше Джамала розповіла, чому погодилася взяти участь у польському проекті «Танці із зірками», і які завдання ставить перед собою.

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