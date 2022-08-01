«Свій чувак»: Джамала показала свого партнера в польському шоу «Танці із зірками»

Українська співачка Джамала, яка стала учасницею шоу «Танців із зірками» у Польщі, показала свого партнера по паркету. За перемогу в проекті артистка боротиметься з одним із найтитулованіших танцівників — 30-річним Яцеком Єшком. Він уже перемагав на «Танцях із зірками» у п'ятому сезоні, є шестиразовим чемпіоном Польщі з бальних танців, півфіналістом конкурсу World of Dance Polska.

За словами Джамали, вони порозумілися з першої зустрічі.

«Відбувся метч із перших хвилин. Коли вже після привіту розумієш — здається, свій чувак», — прокоментувала співачка.

Своїм завданням на шоу вона називає не так перемогу, як донести європейській публіці емоції, які зараз переживають українці. Джамала каже, що Яцек підтримує її у цьому прагненні.

«Він дуже свідома людина, якій не потрібно зайвий раз щось пояснювати: він добре розуміє, що ми маємо нести в цьому шоу і чому це важливо. І ми обоє розуміємо, що буде непросто, адже наша пара сильно відрізнятиметься від загальної атмосфери такого проекту.

Хочеться передати емоції українців танцями не менш сильно, ніж піснею. І думаю, кращого партнера за Яцека для цього важко уявити", — написала Джамала в Інстаграм.

Раніше Джамала пояснила чому погодилася на участь у польському проекті.

За словами артистки, зараз має такий щільний графік, що вона вперше за три місяці знайшла час для прогулянки з дітьми.

Фото instagram.com/jamalajaaa

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