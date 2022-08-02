Які доплати та пільги мають учасники бойових дій: роз'яснює Пенсійний фонд

В Україні учасники бойових дій, статус яких визначається нормами Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» (від 22.10.1993 р. № 3551) мають пільги при виході на пенсію. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Достроковим виходом на пенсію за віком можуть скористатися чоловіки після досягнення 55 років та 50-річні жінки, за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та одержаного заробітку, з якого сплачувались страхові внески.

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

- підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

- цільова грошова допомога на проживання у розмірі 40 грн;

- щомісячна державна адресна допомога у розмірі, що не вистачає до мінімальної пенсійної виплати — 210% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, днями Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє банкам та колекторам стягувати борги з військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів, а також бійців тероборони.

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