Які доплати та пільги мають учасники бойових дій: роз'яснює Пенсійний фонд
В Україні учасники бойових дій, статус яких визначається нормами Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» (від
Достроковим виходом на пенсію за віком можуть скористатися чоловіки після досягнення 55 років та 50-річні жінки, за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.
Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та одержаного заробітку, з якого сплачувались страхові внески.
До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:
- підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;
- цільова грошова допомога на проживання у розмірі 40 грн;
- щомісячна державна адресна допомога у розмірі, що не вистачає до мінімальної пенсійної виплати — 210% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Нагадаємо, днями Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє банкам та колекторам стягувати борги з військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів, а також бійців тероборони.60
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