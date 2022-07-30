Не лише залізничники: у ПФУ назвали ще одну групу громадян, які можуть вийти на пенсію достроково — але за однієї умови

У Пенсійному фонді, де раніше повідомляли, що право на достроковий вихід на пенсію, зокрема, має низка категорій працівників залізничного транспорту, пояснили, коли можуть йти на заслужений відпочинок учасники бойових дій.

У ПФУ нагадали, що особи, які належать до учасників бойових дій, визначаються статтею 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».

«Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок», — йдеться у повідомленні.

Розмір пенсії залежить від страхового стажу та доходів, з яких сплачувались страхові внески. До пенсій учасників бойових дій встановлюються:

підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність;

цільова грошова допомогу на проживання 40 гривень;

щомісячна державна цільова допомога у сумі, якої не вистачає до мінімальної пенсійної виплати — 210% прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Раніше в ПФУ повідомляли, що право на достроковий вихід на пенсію за віком надано одному з батьків, які до віку шести років виховували дітей, які страждають на тяжкі захворювання і які не отримали права на інвалідність. Таке право є і у жінок, які досягли 50-річного віку та мають 15 років страхового стажу, якщо їхня дитина тяжко хвора.

Фото Pixabay

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