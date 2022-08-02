Найманці ПВК «Вагнер», які вбивають на території України, виконують також роль загороджувальних загонів для російських військ. Вони розправляються зі строковиками та контрактниками, які відмовляються воювати.



Волонтери InformNapalm пишуть, що вагнерівці вбивають російських солдатів, які вирішили відмовитися від участі у «спецоперації». Такі висновки вони зробили на підставі відомостей від росіян, які вибралися з міста Брянка Луганської області.



При цьому волонтери зазначають, що підтвердити інформацію не можуть, але схильні вірити джерелам, що її передали.



«Всіх відмовників, звезених до Брянки, жорстко пресують, б'ють, щоб вони знову погодились воювати. Тих, хто погоджується, відправляють на „передок“ або на розвантажувально-вантажні роботи з формування військових складів, які зараз є основною ціллю ЗСУ. Тих, хто не передумав, теж вивозять на фронт, де багато хто з них моментально потрапляє до списків загиблих», — йдеться у повідомленні.

На передовій відмовників розстрілюють самі «вагнерівці», видаючи це за військові втрати від ЗСУ.

«Був сигнал, що деяких хлопців так вивозили на передок без зброї, без документів і без спорядження. Одному такому вдалося вибратися звідти, він про це нам і повідомив. З багатьма, кого вивозять на „передок“, зв'язок втрачається. Серед відмовників багато бурятів та тувинців. Військова прокуратура категорично не хоче займатися цим питанням», — додали в InformNapalm.

Волонтери вважають, що принципово для України це нічого не змінює, відсоток російських відмовників ще дуже малий.



«Для самих же відмовників це приклад, що краще тікати, потрапити до шпиталю чи здатися ЗСУ. Це надійніший спосіб уникнути смерті від рук товаришів по службі або загороджувальних загонів найманців», — резюмували волонтери.



Нагадаємо, 29 липня «вагнерівці» скоїли ще один злочин в Україні. Російські окупанти вбили українських військовополонених у колонії Оленівки на окупованій частині Донецької області.



За даними українського ГУР, захисників «Азовсталі» підірвали у промзоні колонії найманці ПВК «Вагнер».

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