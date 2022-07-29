Розвідка назвала дві мети рашистів, які підірвали полонених українців в Оленівці

Вбивство українських військовополонених у колонії Оленівки на Донеччині — це свідомий акт тероризму з боку росії. Україна вимагає негайного розслідування обставин та причин смерті наших бійців, заявили в українській розвідці.

За інформацією ГУР, 28 липня на території колишньої виправної колонії № 120 в окупованій Оленівці стався сильний вибух. Внаслідок якого було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених уточнюється.

Вибух стався у новому приміщенні на території промзони, куди нещодавно перевели частину українських захисників.

До нього причетні найманці ПВК «Вагнер», зазначили у розвідці. Команду давав власник приватної компанії Євген Пригожин.

«Організація та здійснення теракту не були узгоджені з управлінням міністерства оборони росії «, — зазначають у ГУР.

Розвідники вважають, що головна мета теракту — приховати факти розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

Відомо, що 1 серпня на «об'єкт» мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

«Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання у ньому полонених не відповідали вимогам російського керівництва, проблема була вирішена шляхом знищення приміщення разом з розміщеними в ньому українцями», — уточнили в ГУР.

Ще одна мета провокації — збільшення соціальної напруги в Україні. Як відомо, за визволення захисників «Азовсталі» молилася вся Україна. На думку тих, хто вигадав підле вбивство, смерть «азовців» має призвести до зростання соціальної напруженості в країні.

«Україна вимагає негайного допуску представників України на місце події для вивчення ситуації та контролю за умовами утримання полонених українських захисників. Також наголошую на необхідності проведення детального моніторингу умов утримання українських полонених та гарантування збереження їхнього життя та здоров'я», — заявив начальник ГУР Кирило Буданов.

Буданов закликав допустити міжнародні організації дати належну оцінку подіям в Оленівці та докласти зусиль щодо з'ясування реальних обставин та причин вбивства українських захисників.

Нагадаємо, в СБУ перехопили кілька телефонних розмов, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії в Оленівці.

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