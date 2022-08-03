

Рада національної безпеки та оборони України має накласти санкції на російського букмекера 1xBet, який «прорвався» в Україну, отримавши ліцензії за допомогою пов’язаного з росіянами «куратора грального бізнесу» Бориса Баума. Про це заявив речник волонтерської розслідувальної спільности InformNapalm Михайло Макарук в інтерв’ю виданню «Gaming Capital».

Серед результатів боротьби з 1xBet, які задовольнять розслідувачів, Макарук виокремив три.

«Перше — внесення певної компанії і фізичних і юридичних осіб в санкційний список. Це вимога номер один. Вимога номер два — позбавлення її можливості мати ліцензію. Оскільки вони можуть бути під санкціями, але мати ліцензію в Україні. Це якийсь нонсенс. І подальша пролонгація цих санкцій в тому числі на європейський ринок», — зазначив Михайло Макарук.

За його словами, РНБО ще досі не «сказала свого слова» в скандалі з видачею ліцензій російській букмекерській конторі на роботу в Україні. За думкою Макарука, це необхідно зробити — загнати всі юридичні і фізичні особи 1xBet під санкції — аби інший російський бізнес «не ліз» в Україну.

Водночас, виходячи з того, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей безперешкодно надала у розпал війни дві ліцензії російському букмекеру на роботу в Україні, Макарук вважає, що склад Комісії має бути переобраний, а Борис Баум має бути усунений від впливу на цей ринок.

«КРАІЛ був зроблений під Баума. Не КРАІЛ там поганий. Те, що треба регулюючий орган переобирати — факт. Але треба позбавити його цих смотрящих, типу Баума. І ввести прозорі правила гри. Немає прозорої схеми сплати податків, вони не зробили досі прозорим цей механізм і це — дно. Якщо 1xBet може звідси 600 мільйонів баксів отримати щорічно, ринок колосальний, то має бути нормально прописана законодавча база. В нас гральний бізнес прописаний під одну людину і прізвище цієї людини — Бабаков (депутат держдуми російської федерації Олександр Бабаков, що володіє рядом готелів в Україні. — Авт.). Тому що де в нас можуть бути казино? Тільки в готелях п’ятизіркових. А хто у нас володіє 80% готелів України — Бабаков. Коли пустили Баума в Україну — казали про це всі», — розповів в інтерв’ю речник InformNapalm.

Нагадаємо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію на ведення букмекерської діяльності ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка працює на російського оператора 1xBet. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm провела розслідування, в рамках якого виявила, що це рішення пролобіював радник заступника голови ОП Борис Баум, який тісно пов’язаний з депутатом держдуми рф Олександром Бабаковим.

В липні 2022 року всього за тиждень більше ніж 26 тисяч українців підписали петицію до Президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити діяльність 1xBet в Україні. Наразі петиція знаходиться на розгляді у президента та очікує його реакції.

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