Достатньо 1 таблетки, і огірки почнуть плодоносити рясно без зупинки: як правильно приготувати підживлення

Багато хто з дачників-городників намагається забезпечувати рослинам швидке зростання, використовуючи для цього різні підживлення.

Особливим попитом користуються натуральні підживлення, які надзвичайно корисні для овочів.

Одне з них — підживлення з бурштиновою кислотою, для приготування якої потрібно багато часу.

Щоб полити огірки живильною рідиною, яка сприятливо вплине на кількість зеленців та тривалість плодоношення, наберіть половину 10-літрового відра води та додайте склянку деревної золи.

Сюди ж слід влити половину склянки молока і ретельно перемішати розчин, що вийшов.

Після цього долийте відро до верху водою і відправте сюди таблетку бурштинової кислоти. Таке підживлення слід вносити під корінь, обравши для цього ранкові години.

Іноді можна приготувати і посилений розчин із янтарною кислотою.

Важливо, що окрім огірків, «бурштинове» підживлення можна успішно застосовувати і для інших культур.

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