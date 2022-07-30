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Два простих підживлення: застосуйте їх сьогодні, і врожай огірків за ніч вас просто шокує (відео)

11:27 30 липня 2022
Огірки

У липні та серпні, коли активно ростуть огірки, рослинам необхідне правильне підживлення.

Автор каналу «Генеральський сад» рекомендує використовувати два досить прості засоби, які допоможуть городникам отримати відмінний урожай.

Перший з них готують на основі чаю:

  • Склянку чорного або зеленого чаю залити літром гарячої води (60−70 градусів) і дати настоятися шість годин.
  • Настій розвести у 10 літрах води.
  • Огірки поливають під корінь, виливаючи по півлітра під кожну рослину.
  • Вирити навколо рослини невелику канавку і помістити туди листя чаю для додаткового підживлення. Присипати землею.

Друге підживлення готують з додаванням свіжого попілу. Якщо він лежав на землі і йшов дощ, то для приготування добрива він не підійде.

  • У 10-літровому відрі води розчинити літрову банку попілу.
  • Розмішати та додати половину літра 9-процентного оцту.
  • Дати настоятися протягом години, а потім літр добрива розвести у 5 літрах води.
  • По половині літра підживлення виливати під корінь кожного куща.

Зольне підживлення радять чергувати 1 раз на 2 тижні з добривом, що містить азот.

Раніше досвідчені городники радили рясно поливати огірки після періоду цвітіння теплою водою по 8−12 л на 1 кв.м. У період плодоношення рослинам потрібно більше калію з фосфором та мікроелементів.

Фото — скріншот

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