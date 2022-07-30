Поливаємо і підживлюємо: як доглядати томати у серпні і чому їм обов'язково потрібно давати сіль

Отримавши перші результати на дачній ділянці у липні, садівники-городники не припиняють роботи і у серпні — місяці активного дозрівання томатів та інших культур. Головні завдання серпня — прискорити дозрівання томатів, а також захистити їх від хвороб.

Про те, що слід зробити, пише ресурс «4 дачі» .

Насамперед, необхідно регулярно поливати томати. Щоб утримати вологу в грунті і не поливати дуже часто, краще замульчувати грядку. Шар мульчі також допомагає у стабілізації температури, грунт стає пухким і повітряним, у ньому починають активно працювати дощові черв'яки та розмножуватися корисні ґрунтові мікроорганізми. Ще потрібно обрізати верхівки високорослих рослин. Зріз потрібно зробити над другим листом після верхнього пензля із суцвіттями чи зав'язями. Також у серпні проводиться пасинкування.

Одне з найважливіших завдань серпня — підживлення томатів. Одним з них може стати підживлення сіллю.

Сольовий розчин для томатів допоможе:

Позбутися садових шкідників.

Поліпшити смакові характеристики помідорів.

Збагатити землю живильними елементами.

Прискорить зав'язування та дозрівання плодів.

Однак слід пам'ятати, що передозування кухонної солі може згубно позначитися на рослинах. Також надлишок солі викликає ураження культури корніїдом. Тому слід ретельно дотримуватися дозування.

Для створення розчину знадобиться:

Попіл — 1 склянка.

Поварена сіль — 1 ст. л.

Чиста вода кімнатної температури — 10 л.

Попел і сіль слід розвести у воді, ретельно перемішати, настояти 2−3 години. На кожен кущик томатів знадобиться 500 мл рідини. Подібну процедуру можна повторити не раніше, ніж за 10 днів після першого поливу.

Також для томатів можна застосовувати кухонну сіль без додавання попілу. Для цього у відрі води на 10 л розчиняють 1,5 ст. л солі. Даним розчином поливати кущі один раз на тиждень протягом серпня. Соковиті та смачні томати вас здивують.

Також сіль використовується для боротьби із фітофторозом. Для цього необхідно у 10 л води розчинити склянку солі, для кращого налипання розчину на листя застосовують 20 г господарського мила, натертого на великій тертці, попередньо розчиненого у теплій воді.

«На своєму досвіді я помітила, що після застосування сольового розчину плоди виходять більшими і соковитішими. Вони довше залишаються свіжими і солодкими. При цьому збільшується термін зберігання, шкірка на томатах не лопається», — стверджує автор статті.

Також сіль можна успішно застосовувати для поліпшення стану огірків.





Досвідчені городники радять підгодовувати огірки у липні та серпні розчинами, зробленими на основі чаю та золи.

Фото Pixabay

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