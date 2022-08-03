«Міг померти будь-якої хвилини»: 10-річний хлопчик врятував батька з річки

Історію зі щасливим кінцем розповів у себе на сторінці в Facebook місцевий журналіст Роман Клим:

«Іван Соколовський із сином Юрієм пішли на річку порибалити. Хлопчик дуже хотів випробувати спінінг, який йому подарували родичі на десятиріччя. Рибалячи, трохи віддалилися один від одного. Зненацька малий почув крик батька: «Юра!» Озирнувшись, хлопець побачив, що батько лежить у річці. Підбіг до нього і зрозумів, що тато без свідомості.

Не розгубившись, почав витягати батька на берег і кликати на допомогу. Крики почули відпочивальники на іншому березі Чорного Черемошу, переплили річку, допомогли хлопцеві витягнути потерпілого на суходіл і почали відкачувати. А Юрій уже біг за допомогою до фельдшера Івана Вірстюка, котрий мешкає неподалік. Медик взявся фахово реанімувати 41-річного чоловіка, який не дихав, бо багато наковтався води. Потерпілому вдалося повернути серцебиття, але до тями він ще не прийшов, бо, падаючи, вдарився головою об каміння".

За словами журналіста, всього медики викачали із легенів чоловіка два літри води, а до тями потерпілий прийшов аж через дев’ять годин у медичному закладі, де провів близько тижня.

Як виявилося, чоловік отримав тепловий удар і знепритомнів, а падаючи, ще й ударився головою об каміння.

«За словами медиків, між життям цього чоловіка й потойбічним світом практично не існувало межі. Він залишився живим, бо поряд опинилися люди, котрі були в певний час у потрібному місці. А найголовніше, що син Юрій не розгубився у вирішальний момент», — написав журналіст.

Відомо, що головним управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області буде відзначено сміливість та спритність Юрія Соколовського із села Красник Верховинського району.

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